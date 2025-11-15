Les Petits Débrouillards Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Les Petits Débrouillards Samedi 15 novembre, 15h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur réservation

Début : 2025-11-15T15:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

Fin : 2025-11-15T15:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

Découvrez le monde par la science et l’expérience !

Les petits débrouillards proposent des animations de découverte scientifique orientées vers la pratique expérimentale. Ces ateliers permettent aux enfants de se questionner et de réfléchir, individuellement et collectivement, sur les problématiques scientifiques et techniques actuelles à travers une approche ludique et participative.

Ils s’approprient les expériences, les démarches d’investigation et mises en situation proposées, découvrent différents phénomènes, débattent et font les liens avec des problématiques de la vie quotidienne et de leurs préoccupations.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80

L’arbres et son écosystème atelier jeune public

