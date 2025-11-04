Les petits déj’ lunaires Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Les petits déj’ lunaires Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Adulte

Venez échanger entre pairs et poser vos questions à propos de la gestion administrative et la production, la fonction employeur, la gestion financière, ou encore le développement de projet et la recherche de financements. PaQ’la Lune vous accompagne sur ces différentes thématiques.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0953794772