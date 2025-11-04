Les petits déj’ lunaires Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Les petits déj’ lunaires Mardi 4 novembre, 10h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Venez échanger entre pairs et poser vos questions à propos de la gestion administrative et la production, la fonction employeur, la gestion financière, ou encore le développement de projet et la recherche de financements. PaQ’la Lune vous accompagne sur ces différentes thématiques.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire accompagnements@paqlalune.fr 0953794772

Rdv mensuel pour les porteurs de projets culturels. Un moment idéal pour échanger, se donner les bons tuyaux, rencontrer d’autres artistes, administrateurs ou bénévoles d’associations culturelles. Artistes Porteurs de projets culturels

Association PaQ’la Lune