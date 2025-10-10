Les petits déj’ lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Les petits déj’ lunaires Pôle associatif Désiré Colombe Nantes mardi 12 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Adulte

Venez échanger entre pairs et poser vos questions à propos de la gestion administrative et la production, la fonction employeur, la gestion financière, ou encore le développement de projet et la recherche de financements. PaQ’la Lune vous accompagne sur ces différentes thématiques.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0953794772