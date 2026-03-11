Les Petits Déj’ Santé féminine de Drôles & Co Drôles and Co La Brède

Les Petits Déj’ Santé féminine de Drôles & Co

Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Début : 2026-03-14

A partir du mois de mars, Drôles & Co proposera des rencontres mensuelles autour de la santé féminine, grâce au financement du groupe Cerba HealthCare.

Le thème de la première rencontre la contraception !

Viens discuter avec une sage-femme et partager un moment d’échange entre femmes autour d’un petit-déjeuner. .

Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine droledecafe33@gmail.com

