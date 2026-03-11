Les Petits Déj’ Santé féminine de Drôles & Co Drôles and Co La Brède
Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
A partir du mois de mars, Drôles & Co proposera des rencontres mensuelles autour de la santé féminine, grâce au financement du groupe Cerba HealthCare.
Le thème de la première rencontre la contraception !
Viens discuter avec une sage-femme et partager un moment d’échange entre femmes autour d’un petit-déjeuner. .
