Les petits déjeuners littéraires d’Hélène Berr à la Fondation Rothschild, Fondation Rothschild PARIS
Les petits déjeuners littéraires d’Hélène Berr à la Fondation Rothschild, Fondation Rothschild PARIS samedi 31 janvier 2026.
Venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse.
Prochain rendez-vous le 31 janvier 2026
Toujours à partir de 10 h 30
Participation libre dans la limite des places disponibles
Public Adulte
Pendant les travaux, le rendez-vous continue à la Fondation Rothschild
Le samedi 31 janvier 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Participation libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-01-31T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T10:30:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00
Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
Afficher la carte du lieu Fondation Rothschild et trouvez le meilleur itinéraire