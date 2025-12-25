Les petits déjeuners littéraires d’Hélène Berr à la Fondation Rothschild, Fondation Rothschild PARIS

Venez découvrir et partager nos livres coups de cœur et échanger sur vos lectures du moment, dans une ambiance chaleureuse.



Prochain rendez-vous le 31 janvier 2026

Toujours à partir de 10 h 30

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public Adulte

Pendant les travaux, le rendez-vous continue à la Fondation Rothschild

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Participation libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T11:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T10:30:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00

Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



Afficher la carte du lieu Fondation Rothschild et trouvez le meilleur itinéraire

