Les petits déjeuners littéraires Bibliothèque Morlaàs
Les petits déjeuners littéraires Bibliothèque Morlaàs samedi 28 février 2026.
Les petits déjeuners littéraires
Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Présentation de livres et débats autour de la littérature. .
Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les petits déjeuners littéraires
L’événement Les petits déjeuners littéraires Morlaàs a été mis à jour le 2026-01-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran