Les petits déjeuners littéraires Bibliothèque Morlaàs

Les petits déjeuners littéraires

Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Présentation de livres et débats autour de la littérature. .

Bibliothèque 2 Place des Fors Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les petits déjeuners littéraires

L’événement Les petits déjeuners littéraires Morlaàs a été mis à jour le 2026-01-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran