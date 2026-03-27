Les Petits Devos : jeu de piste à la Maison-Musée Maison Musée & Fondation Raymond Devos SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Les Petits Devos : jeu de piste à la Maison-Musée Maison Musée & Fondation Raymond Devos SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE mercredi 8 avril 2026.
À l’occasion de Pâques, la Maison-Musée et Fondation Raymond Devos propose une grande chasse aux œufs originale : un jeu de piste patrimonial inspiré de l’univers malicieux de Raymond Devos.
Munis de leur carnet d’exploration, les participants parcourent les salles du musée et le jardin à la recherche d’indices dissimulés. Chaque énigme résolue permet de remporter un fragment de phrase — l’objectif final : reconstituer une citation célèbre de l’humoriste, pièce après pièce, comme on rassemblerait les morceaux d’une coquille brisée.
Car chez Devos, l’œuf n’est jamais simplement un œuf : il devient prétexte à questionner la logique, à retourner le sens commun et à faire éclore l’absurde.
Un parcours vivant et participatif, qui fait dialoguer patrimoine, humour et imagination — avec une récompense chocolatée à la clé !
Durée estimée : 1h à 1h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire : 01.30.47.76.71 ou contact@fondationraymonddevos.fr
Payant · 10 € par enfant
Enfants · à partir de 7 ans · accompagnés d’un adulte
Jeu de piste patrimonial et poétique pour les familles à la Maison-Musée Raymond Devos, dans l’esprit malicieux de l’humoriste.
Le mercredi 08 avril 2026
de 10h00 à 17h00
payant
En transports en commun : Gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse — terminus RER B.
En voiture : parking public à 2 minutes à pied, avec place réservée PMR.
Accessibilité PMR : dépose minute devant l’entrée, accès de plain-pied au rez-de-chaussée, place handicapé à proximité immédiate.
Pour toute demande liée à l’accessibilité, contactez-nous en amont : contact@fondationraymonddevos.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00
Maison Musée & Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
https://www.raymond-devos.org/actualites/ +33130477671 communication@fondationraymonddevos.fr https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos
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