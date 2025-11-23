LES PETITS DIMANCHES #6 / BRICOLOGIE • NICOLAS BRAS (FR) Esplanade Charles de Gaulle Rennes
LES PETITS DIMANCHES #6 / BRICOLOGIE • NICOLAS BRAS (FR) Esplanade Charles de Gaulle Rennes Dimanche 12 avril 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 9€ ; sortir: 4,50€
Avec Bricologie, le musicien bricoleur Nicolas Bras crée un folklore imaginaire autour de ses instruments DIY (Do It Yourself – Fais-le toi-même) et nous ouvre les portes ludiquement pointues de l’or…
> SPECTACLE HYBRIDE • À PARTIR DE 7 ANS
Avec _Bricologie_, le musicien bricoleur Nicolas Bras crée un folklore imaginaire autour de ses instruments DIY (Do It Yourself – Fais-le toi-même) et nous ouvre les portes ludiquement pointues de l’organologie et de l’acoustique, donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.
Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments inédits.
Durée : 1h • Renseignements et réservation à la billetterie du Liberté et sur leliberte.fr • Tarif Sortir ! disponible à la billetterie du Liberté et sur tourisme-rennes.com
Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00
https://www.billetweb.fr/bricologie https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/bricologie/
Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine