LES PETITS DIMANCHES #6 / CARRÉ PIZZA • ANIMAE COLLECTION (FR) Esplanade Charles de Gaulle Rennes Dimanche 8 mars 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 9€ ; sortir: 4,50€

Carré Pizza, c’est avant tout une voix. Celle d’une femme qui a passé sa vie à filmer et à commenter le monde à travers l’œilleton de sa caméra.

**> CONCERT VISUEL • À PARTIR DE 6 ANS**

On ne la voit jamais, mais elle est partout. Son regard devient le nôtre ; ses voyages et ses rencontres capturés résonnent avec ses mots, se découpent en fragments, samplés et réarrangés en une fresque mouvante, mêlant arts numériques et live électro-acoustique.

Entourés de plusieurs écrans, trois artisans musiciens et vidéastes jouent avec le temps, le son et l’image. Issues des archives personnelles de la grand-mère de Doriane, la violoncelliste du groupe, ces images se répondent, se transforment et s’entrechoquent au rythme d’une musique folktronica atmosphérique qui déconstruit et réinvente les souvenirs, comme une matière vivante.

Plus qu’un concert, _Carré Pizza_ est une expérience sensorielle, un jeu d’échos et de superpositions où passé et présent s’entrelacent dans une performance vertigineuse, hypnotique, drôle et émouvante.

**_> Durée : 40 minutes • Renseignements et réservation à la billetterie du Liberté et sur leliberte.fr • Tarif Sortir ! disponible à la billetterie du Liberté et sur tourisme-rennes.com_**

