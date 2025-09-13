LES PETITS DIMANCHES #6 – LES CONCERTS JEUNE PUBLIC DE L’ÉTAGE / TAPIS ROUGE • LA KO-COMPAGNIE Esplanade Charles-de-Gaulle Rennes

LES PETITS DIMANCHES #6 – LES CONCERTS JEUNE PUBLIC DE L’ÉTAGE / TAPIS ROUGE • LA KO-COMPAGNIE Esplanade Charles-de-Gaulle Rennes Dimanche 28 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 9€ ; sortir: 4€

Après le succès de la première représentation de Tapis Rouge aux Tombées de la Nuit cet été, la Ko-Compagnie propose une version hivernale et plus intimiste de son projet participatif. 150 enfants et…

**Après le succès de la première représentation de _Tapis Rouge_ aux Tombées de la Nuit cet été, la Ko-Compagnie propose une version hivernale et plus intimiste de son projet participatif. 150 enfants et adultes seront présents sur la scène de L’Étage pour chanter les droits des enfants.**

Avec ce manifeste artistique mêlant chant polyphonique, chorégraphies collectives et marionnette géante, la compagnie s’attelle à la défense des droits des enfants. À travers un répertoire de chansons originales créé par une équipe d’artistes du territoire et sous la direction artistique de Corinne Ernoux, _Tapis Rouge_ aborde le jeu, la dignité, l’exil, les violences ou encore la parentalité.

Vous souhaitez participer au projet ? Rejoignez les répétitions du Fil Rouge, le chœur enfants-adultes qui jouera pour cette représentation (5 journées de répétitions de septembre à décembre).

_**> Durée : 1h10**_

Début : 2025-12-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-28T17:10:00.000+01:00

https://leliberte.fr/spectacles/tapis-rouge/

Esplanade Charles-de-Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine