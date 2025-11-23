LES PETITS DIMANCHES #6 / (MÊME) PAS PEUR DU LOUP ! • OLLIVIER LEROY ET ANNE-LAURE BOURGET (FR) Esplanade Charles de Gaulle Rennes Dimanche 1 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 9€ ; sortir: 4,50€

**> CINÉ-CONCERT • À PARTIR DE 2 ANS**

Si dans les histoires modernes l’image du loup est devenue plus attachante que menaçante, la peur qu’il suscite est restée intacte. Elle aiguillonne les sens, stimule la créativité et l’inventivité, suscite rires et soulagement.

Petits bijoux du cinéma d’animation russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014, les courts-métrages au programme de (Même) pas peur du Loup ! nous montrent un loup pas si effrayant, voire sympathique et même ridicule…

Par de subtiles associations entre compositions et bruitages, la musique d’Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy, nourrie de percussions du monde entier, d’instruments insolites, de différents claviers, de guitare acoustique, d’objets détournés, de parties vocales chantées ou parlées, illustre à son tour l’image, oscillant entre world music, musiques pop, baroque et univers minimaliste.

Durée : 40 minutes

https://www.billetweb.fr/meme-pas-peur-du-loup1 https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/meme-pas-peur-du-loup/

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine