Les petits espions Rouen 9 juillet 2025 15:30

Seine-Maritime

Les petits espions Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-07-09 16:30:00

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

À Rouen, en pleine Seconde Guerre Mondiale, c’est en toute discrétion que la Résistance établit son centre de formation au cœur du Donjon. À l’abri des regards, les meilleurs agents initient les plus jeunes aux rudiments de l’espionnage. Au cours d’un entrainement fait sur-mesure, ils apprendront entre autres à coder des messages et déchiffrer des textes cryptés pour communiquer dans le plus grand secret. En développant leur logique et leur sens de l’observation, ils pourraient bien devenir les meilleurs petits espions?!

Mercredi 9/07 23/07 6/08 20/08 | 15h30 (1h) | Dès 8 ans | 7€ par enfant (sans les parents) | Sur réservation

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Les petits espions

In Rouen, at the height of the Second World War, the Resistance quietly set up its training center in the heart of the Donjon. Out of sight, the best agents teach the youngest the rudiments of espionage. In a tailor-made training program, they learn how to code messages and decipher encrypted texts to communicate in the greatest secrecy. By developing their logic and sense of observation, they could well become the best little spies!

Wednesday 9/07 23/07 6/08 20/08 | 3.30pm (1h) | From 8 years old | 7? per child (without parents) | Book in advance

German :

Während des Zweiten Weltkriegs errichtet die Résistance im Herzen des Donjon in Rouen ein Ausbildungszentrum. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen die besten Agenten die Jüngsten in die Grundlagen der Spionage ein. In einem maßgeschneiderten Training lernen sie unter anderem, Nachrichten zu verschlüsseln und verschlüsselte Texte zu entschlüsseln, um unter strengster Geheimhaltung zu kommunizieren. Durch die Entwicklung von Logik und Beobachtungsgabe könnten sie zu den besten kleinen Spionen werden!

Mittwoch 9/07 23/07 6/08 20/08 | 15:30 Uhr (1 Stunde) | Ab 8 Jahren | 7? pro Kind (ohne Eltern) | Nur mit Reservierung

Italiano :

A Rouen, all’apice della Seconda guerra mondiale, la Resistenza allestisce in sordina il suo centro di addestramento nel cuore del Donjon. Nascosti alla vista, i migliori agenti insegnano ai più giovani i rudimenti dello spionaggio. Durante il loro addestramento su misura, imparano a codificare i messaggi e a decifrare i testi criptati per poter comunicare nella massima segretezza. Sviluppando la loro logica e la loro capacità di osservazione, potrebbero diventare le migliori piccole spie!

Mercoledì 9/07 23/07 6/08 20/08 | 15h30 (1h) | A partire da 8 anni | 7? a bambino (senza genitori) | Prenotazione obbligatoria

Espanol :

En Rouen, en plena Segunda Guerra Mundial, la Resistencia instala discretamente su centro de entrenamiento en el corazón del Donjon. Ocultos, los mejores agentes enseñan a los más jóvenes los rudimentos del espionaje. Durante su formación a medida, aprenden a codificar mensajes y a descifrar textos cifrados para poder comunicarse en el mayor secreto. Desarrollando su lógica y su capacidad de observación, ¡podrían convertirse en los mejores pequeños espías!

Miércoles 9/07 23/07 6/08 20/08 | 15h30 (1h) | A partir de 8 años | 7? por niño (sin padres) | Reserva obligatoria

