Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-28 10:30:00
fin : 2025-10-23 11:00:00
2025-08-28 2025-10-23
Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !
Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique.
Accompagnez votre tout-petit à sa première exposition !
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin pour 30 minutes de bonheur.
Public enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent par enfant.
Maximum 10 enfants.
Tarif 5€ par enfant.
Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola, 03.23.67.05.00. 5 .
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
