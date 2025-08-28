Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin

Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin

28 août 2025 10:30:00

23 octobre 2025 11:00:00

2025-08-28 2025-10-23

Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !

Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique.

Accompagnez votre tout-petit à sa première exposition !

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin pour 30 minutes de bonheur.

Public enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent par enfant.

Maximum 10 enfants.

Tarif 5€ par enfant.

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola, 03.23.67.05.00. 5 .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

