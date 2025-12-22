Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-02-26 2026-04-16

Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !

Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique.

Accompagnez votre tout-petit à sa première exposition !

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin pour 30 minutes de bonheur.

Public enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent par enfant.

Maximum 10 enfants.

Tarif 5€ par enfant.

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas.

Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !

Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au partage et à l’éveil artistique.

Accompagnez votre tout-petit à sa première exposition !

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin pour 30 minutes de bonheur.

Public enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent par enfant.

Maximum 10 enfants.

Tarif 5€ par enfant.

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas. .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There’s no age limit to museums!

Shapes, colors, textures: everything is there to stimulate the senses, to share and to awaken the artistic spirit.

Take your little one to his or her first exhibition!

Come along to the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer in Saint-Quentin for 30 minutes of fun.

Public: children aged 6 months to 3 years, accompanied by one parent per child.

Maximum 10 children.

Price: 5? per child.

Accompanying adults do not require a ticket.

Reservations required at the Tourist Office, 3 rue Emile Zola, or online at the link below.

L’événement Les petits experts du patrimoine Bébé au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-22 par OT du Saint-Quentinois