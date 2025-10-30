Les petits experts du patrimoine Les petits fantômes au musée ! Saint-Quentin
Les petits experts du patrimoine Les petits fantômes au musée !
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin
2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
C’est Halloween !
Paré de ton plus horrible costume de fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir le musée à la lampe torche, écouter des histoires effrayantes et manger des friandises !
Deux visites le jeudi 30 octobre 2025
– de 14h à 15h,
– de 15h30 à 16h30.
Enfants à partir de 6 ans (ça fait un tout petit peu peur).
Limité à 12 enfants.
Parents interdits ;-)
Point de rendez-vous pour l’atelier au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.
Tarif 5€ par enfant.
Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr
En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie 5 .
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
