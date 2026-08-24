Informations pratiques

Drémil-Lafage

LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT

Drémil-Lafage Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Profitez d’une sortie nature en famille.

Partez à la découverte de la forêt, patouillez, gratouillez et farfouillez pour dénicher ses petits trésors ! Un atelier ludique et sensoriel pour explorer les mystères de la nature et les traces laissées par ses habitants. 3 .

Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy a family outing in nature.

L’événement LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT Drémil-Lafage a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE