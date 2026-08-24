UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Drémil-Lafage

LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT Drémil-Lafage

samedi 3 octobre 2026 · Drémil-Lafage

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
31280 Drémil-Lafage
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 8 3 Tarif de base plein tarif

Drémil-Lafage

LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT

Drémil-Lafage Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Profitez d’une sortie nature en famille.
Partez à la découverte de la forêt, patouillez, gratouillez et farfouillez pour dénicher ses petits trésors ! Un atelier ludique et sensoriel pour explorer les mystères de la nature et les traces laissées par ses habitants. 3  .

Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a family outing in nature.

L’événement LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT Drémil-Lafage a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE