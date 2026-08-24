LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT Drémil-Lafage
samedi 3 octobre 2026 · Drémil-Lafage
Informations pratiques
Drémil-Lafage
LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT
Drémil-Lafage Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Profitez d’une sortie nature en famille.
Partez à la découverte de la forêt, patouillez, gratouillez et farfouillez pour dénicher ses petits trésors ! Un atelier ludique et sensoriel pour explorer les mystères de la nature et les traces laissées par ses habitants. 3 .
Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Enjoy a family outing in nature.
L’événement LES PETITS EXPLORATEURS DE LA FORÊT Drémil-Lafage a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE