Les petits explorateurs Kerlouan

Les petits explorateurs

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-29

Venez découvrir, en vous amusant, les secrets d’un village de paysans-pêcheurs-goémoniers !

Lors de cette balade ludique, vous suivrez les traces des anciens habitants qui vivaient au rythme de la mer et de la récolte des algues. À travers des jeux et des énigmes, vous en apprendrez davantage sur leur quotidien, leurs traditions et les trésors de la nature qui les entouraient. En chemin, vous pourrez toucher, observer et même sentir ce qui a fait la richesse de ce village. Prêts à plonger dans l’histoire et à devenir de vrais petits explorateurs ?

Enfants de 6 à 12 ans (Possibilité d’accompagner les enfants lors de la visite. Dans ce cas, réserver des places seulement pour les enfants.).

Tarif 3.30€

RDV devant la Maison de territoire.

Le parking visiteurs est situé à 700 mètres au sud du village (environ 10 minutes de marche) .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 95 63

