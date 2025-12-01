Les petits explorateurs

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 10:30:00

fin : 2025-12-30 11:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Venez découvrir les secrets d’un village de paysans-pêcheurs-goémoniers ! Lors de cette balade ludique, vous suivrez les traces des anciens habitants qui vivaient au rythme de la mer et de la récolte des algues. À travers des jeux et énigmes, vous en apprendrez davantage sur leur quotidien, leurs traditions et les trésors de la nature qui les entouraient. Prêts à plonger dans l’histoire et à devenir de vrais petits explorateurs ?

INFOS PRATIQUES

– Sur réservation www.meneham.bzh ou dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes (Meneham, Brignogan, Lesneven)

– Enfants de 6 à 12 ans

– Possibilité d’accompagner les enfants lors de la visite. Dans ce cas, réserver des places seulement pour les enfants.

– RDV devant la Maison de territoire

– Le parking visiteurs se trouve à 500m du cœur du village et de la Maison de territoire. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les petits explorateurs Kerlouan a été mis à jour le 2025-11-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne