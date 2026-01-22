Les petits explorateurs, sur les traces des animaux de la forêt La Maison des forêts Rouen

Les petits explorateurs, sur les traces des animaux de la forêt

La Maison des forêts Allée des Roches Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-21

En véritable petit Sherlock Holmes des bois, venez au cours d’une balade en forêt, découvrir les petites preuves de vie laissées par la faune et observer comment elle vit.

Partez à la recherche des animaux de la forêt en observant les traces et les indices qu’ils laissent derrière eux (empreintes, terriers, restes de repas, etc…) accompagné d’un guide naturaliste.

Vous apprendrez au cours de cette balade à les identifier et à connaitre leur mode de vie et vous aurez peut-être la chance d’en croiser.

En véritable petit enquêteur, vous passerez la forêt au peigne fin à la recherche d’indices et vous finirez votre enquête en salle par la fabrication d’empreintes en pâte à sel et par la découverte de la collection à toucher .

Durée 2h

A partir de 5 ans .

La Maison des forêts Allée des Roches Rouen 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les petits explorateurs, sur les traces des animaux de la forêt

L’événement Les petits explorateurs, sur les traces des animaux de la forêt Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme