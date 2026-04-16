LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE Maraussan
LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE Maraussan jeudi 23 avril 2026.
Maraussan
LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE
Chemin Rural de Terre Blanche Maraussan Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Le jeudi 23 avril, la Ferme Fabiole ouvre ses portes aux petits curieux pour un atelier aussi ludique que gourmand l’atelier nuggets
Au programme
Fabrication de délicieux nuggets maison, que les enfants pourront fièrement emporter
Découverte de la vie à la ferme
Nourrissage des animaux pour un moment privilégié
Goûter convivial à partager dans une ambiance chaleureuse
Le jeudi 23 avril, la Ferme Fabiole ouvre ses portes aux petits curieux pour un atelier aussi ludique que gourmand l’atelier nuggets
Au programme
Fabrication de délicieux nuggets maison, que les enfants pourront fièrement emporter
Découverte de la vie à la ferme
Nourrissage des animaux pour un moment privilégié
Goûter convivial à partager dans une ambiance chaleureuse
Et pour couronner cette belle aventure, chaque enfant repartira avec son diplôme du Petit Fermier !
Une activité idéale pour apprendre, s’amuser et éveiller les sens au contact de la nature
Places limitées pensez à réserver ! .
Chemin Rural de Terre Blanche Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 59 87 93 51
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English :
On Thursday, April 23, Ferme Fabiole opens its doors to curious youngsters for a fun and delicious workshop: the nuggets workshop
On the program:
Making delicious homemade nuggets, which children can proudly take home with them
Discover life on the farm
Feeding the animals for a special moment
A convivial snack to share in a warm atmosphere
L’événement LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE Maraussan a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT LA DOMITIENNE
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