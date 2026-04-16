Maraussan

LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE

Chemin Rural de Terre Blanche Maraussan Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le jeudi 23 avril, la Ferme Fabiole ouvre ses portes aux petits curieux pour un atelier aussi ludique que gourmand l’atelier nuggets

Au programme

Fabrication de délicieux nuggets maison, que les enfants pourront fièrement emporter

Découverte de la vie à la ferme

Nourrissage des animaux pour un moment privilégié

Goûter convivial à partager dans une ambiance chaleureuse

Le jeudi 23 avril, la Ferme Fabiole ouvre ses portes aux petits curieux pour un atelier aussi ludique que gourmand l’atelier nuggets

Au programme

Fabrication de délicieux nuggets maison, que les enfants pourront fièrement emporter

Découverte de la vie à la ferme

Nourrissage des animaux pour un moment privilégié

Goûter convivial à partager dans une ambiance chaleureuse

Et pour couronner cette belle aventure, chaque enfant repartira avec son diplôme du Petit Fermier !

Une activité idéale pour apprendre, s’amuser et éveiller les sens au contact de la nature

Places limitées pensez à réserver ! .

Chemin Rural de Terre Blanche Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 59 87 93 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Thursday, April 23, Ferme Fabiole opens its doors to curious youngsters for a fun and delicious workshop: the nuggets workshop

On the program:

Making delicious homemade nuggets, which children can proudly take home with them

Discover life on the farm

Feeding the animals for a special moment

A convivial snack to share in a warm atmosphere

L’événement LES PETITS FERMIERS À LA FERME FABIOLE Maraussan a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT LA DOMITIENNE