Les petits Fermiers

498 Route de Bellevue Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Ptit déj de Gaston ; Nourrissage des chèvres, des brebis préparation des repas aux lapins, aux volailles, Bonjour aux ânes et poneys de la ferme distribution sans modération de caresses, rencontre avec Astérix et Aladin

Ptit déj de Gaston ; Nourrissage des chèvres, des brebis préparation des repas aux lapins, aux volailles, Bonjour aux ânes et poneys de la ferme distribution sans modération de caresses, rencontre avec Astérix et Aladin .

498 Route de Bellevue Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 51 49 unlienpourtous24@gmail.com

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English : Les petits Fermiers

Gaston’s breakfast: feeding the goats and sheep, preparing meals for the rabbits and poultry, good morning to the farm’s donkeys and ponies, unlimited petting, meeting with Asterix and Aladdin

L’événement Les petits Fermiers Nantheuil a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère