Les Petits Flambeaux Station de ski le Reposoir Le Reposoir

Les Petits Flambeaux

Station de ski le Reposoir Rendez vous sur le front de neige Le Reposoir Haute-Savoie

Début : 2026-02-19 17:45:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Descente aux flambeaux nationale

Le 19 février 2026, les montagnes françaises s’illuminent à la tombée de la nuit pour les enfants !

Station de ski le Reposoir Rendez vous sur le front de neige Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 06 94 info@esf-lereposoir.com

English : Les Petits Flambeaux

National torchlight descent:

On February 19, 2026, the French mountains light up at dusk for children!

