Les Petits Flambeaux Station de ski le Reposoir Le Reposoir

Début : 2026-02-19 17:45:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Descente aux flambeaux nationale
Le 19 février 2026, les montagnes françaises s’illuminent à la tombée de la nuit pour les enfants !
Station de ski le Reposoir Rendez vous sur le front de neige Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 06 94 info@esf-lereposoir.com
English : Les Petits Flambeaux
National torchlight descent:
On February 19, 2026, the French mountains light up at dusk for children!
