Les petits fruits Sermamagny

mercredi 10 septembre 2025.

Territoire de Belfort

Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10

L’automne et les fruits colorés de nos arbustes. Comestibles pour certains. Une sortie nature avec Agnès Greset, naturaliste à l’Association Belfortaine de Protection de la Nature.

Sur inscription .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

