Les petits fruits Sermamagny

Gratuit

Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 17:00:00

2025-09-10

L’automne et les fruits colorés de nos arbustes. Comestibles pour certains. Une sortie nature avec Agnès Greset, naturaliste à l’Association Belfortaine de Protection de la Nature.
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

