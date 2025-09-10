Les petits fruits Sermamagny
Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 17:00:00
L’automne et les fruits colorés de nos arbustes. Comestibles pour certains. Une sortie nature avec Agnès Greset, naturaliste à l’Association Belfortaine de Protection de la Nature.
Sur inscription .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
