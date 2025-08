Les petits graviers de Saint Pierre Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 16:00 – 17:15

Vendredi 21 novembre – à 16h et à 20h – durée 1h15 – Ormédo – à partir de 12 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60. En présence des auteurs du film. En famille, Adulte

Film documentaire. Productions Cercle Bleu, 2024.Arrachés à leur enfance, envoyés par milliers de Bretagne, Normandie ou Pays basque à Saint-Pierre-et-Miquelon, les « petits graviers » travaillaient sur les graves, ces champs de pierres où l’on séchait la morue. Exploités, oubliés, ces enfants ont pourtant bâti la prospérité de la Grande Pêche.À travers le regard de l’écrivain Alexis Gloaguen, parti sur les traces de son grand-père, le film de Laurent Giraudineau fait resurgir une mémoire enfouie, entre quête intime, témoignages bouleversants et archives rares.Vendredi 21 novembre – à 16h et à 20h – durée 1h15 – Ormédo – à partir de 12 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60. En présence des auteurs du film.

