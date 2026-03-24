Les Petits Herboristes Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Les Petits Herboristes

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Le Centre Socioculturel vous propose un rdv pour une ballade hebdomadaire tous les mardis matins à 9h30.

Les Mardis 07 et 14 avril, le circuit permettra de repérer des plantes pour réaliser différents produits tels que des cosmétiques, des produits ménagers… .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr

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English : Les Petits Herboristes

L’événement Les Petits Herboristes Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen