Les Petits Herboristes Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Les Petits Herboristes Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mardi 7 avril 2026.
Les Petits Herboristes
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Le Centre Socioculturel vous propose un rdv pour une ballade hebdomadaire tous les mardis matins à 9h30.
Les Mardis 07 et 14 avril, le circuit permettra de repérer des plantes pour réaliser différents produits tels que des cosmétiques, des produits ménagers… .
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Les Petits Herboristes
L’événement Les Petits Herboristes Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays Foyen
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