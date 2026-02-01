Les petits instants musicaux

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 11:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Partagez un moment d’éveil musical avec votre enfant, un instant ciblé pour les bébés jusqu’à 3 ans.

Partagez un moment d’éveil musical avec votre enfant, un instant ciblé pour les bébés jusqu’à 3 ans. .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share a moment of musical awakening with your child, targeted at babies up to 3 years of age.

L’événement Les petits instants musicaux Courtenay a été mis à jour le 2026-01-31 par OT 3CBO