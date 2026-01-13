LES PETITS JARDINS THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LES PETITS JARDINS

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-24

Du théâtre de papier en musique pour les tout-petits.

Un livre…

Un village, une place, un arbre…

Un petit garçon, Petipol sur son vélo qui attend que les fruits sortent, les saisons qui passent, des pommes qu’on mangent et qui croquent sous la dent…

Une autre place, vide cette fois et sans vie, un jardinier un peu fou qui voudrait que tout y pousse, un jardin qui surgit et qui nous éclabousse…

Du papier, du carton, quelques notes de musiques, des chansons…

Un spectacle réalisé en théâtre de papier et pop-up accompagné en musique et mis en bruitage sonore.

Jeu et manipulation: Delphine Derosais

Musique et bruitages sonores: Christophe Leblond

En savoir plus sur la compagnie https://www.chuchoconto.com/ 6.5 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical paper theater for toddlers.

L’événement LES PETITS JARDINS Muret a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE