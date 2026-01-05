Les Petits jeux d’Aliçe Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement

Les Petits jeux d’Aliçe

Du 07/01 au 08/03/2026 le mercredi et les week-ends.

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : 

Début : Samedi 2026-01-07

fin : 2026-03-08

Début : Samedi 2026-01-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-01-07

Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose Les Petits jeux d’Aliçe autour de l’exposition Aliçe et les drôles d’oiseaux .Enfants

Dans le cadre d’une visite de l’exposition Aliçe et les drôles d’oiseaux , participez à une activité ludique proposée par l’équipe d’animation



► Cache-cache des animaux fantastiques une valise mystérieuse a été accidentellement ouverte lors d’un événement au Muséum. Des animaux fantastiques s’en sont échappés et en ont profité pour se cacher parmi les animaux naturalisés. Aidez nous à les retrouver !

À partir de 8 ans



► Jeu des familles d’oiseaux le Muséum a concocté un jeu des 7 familles un peu particulier… Pour les plus petits, il se métamorphose en loto des oiseaux. En famille ou entre amis, profitez en pour en apprendre plus sur les rapaces, les gallinacés ou les oiseaux marins !

À partir de 6 ans



► Créa-chimères Que donne un escargot croisé avec un lion ? Un Ligot ! A votre tour de créer une chimère fantastique à partir de plusieurs animaux du Muséum. Profitez en pour découvrir son nom rigolo et deviner ses pouvoirs magiques !

À partir de 6 ans



• Pour toutes et tous à partir de 6 ans

• Durée environ 15 à 20 min

• Sans réservation

• Horaires des séances se renseigner à l’accueil. Les enfants participants restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. .

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 55 museum@marseille.fr

English :

The Muséum d’Histoire Naturelle offers you Les Petits jeux d?Aliçe (Aliçe’s little games) based on the Aliçe and the funny birds exhibition.

