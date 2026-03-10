Les petits labos du Musée Les cristaux à la Pouponnière Lille
Les petits labos du Musée Les cristaux à la Pouponnière Lille jeudi 23 avril 2026.
Les petits labos du Musée Les cristaux à la Pouponnière
86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Les cristaux se forment en fonction des conditions de leur environnement. Après les avoir observés et manipulés, expérimente comme un.e petit.e chimiste et réalise tes propres cristaux !
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Les petits labos du Musée Les cristaux
Jeudi 23 avril, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans
Les cristaux se forment en fonction des conditions de leur environnement. Après les avoir observés et manipulés, expérimente comme un.e petit.e chimiste et réalise tes propres cristaux !
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Les petits labos du Musée Les cristaux
Jeudi 23 avril, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans .
86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr
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English :
Crystals form according to the conditions of their environment. After observing and manipulating them, experiment like a little chemist and make your own crystals!
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Museum labs Crystals
Thursday, April 23, 3pm to 4:30pm
Duo workshop for adults and children aged 7 to 12
L’événement Les petits labos du Musée Les cristaux à la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme