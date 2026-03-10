Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Glisse-toi dans la peau d’un.e paléontologue pendant quelques heures et découvre les secrets et les étapes de la fossilisation ! Crée ensuite ton propre moulage de fossile !

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Les petits labos du Musée Les fossiles

Jeudi 16 avril, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans

Glisse-toi dans la peau d’un.e paléontologue pendant quelques heures et découvre les secrets et les étapes de la fossilisation ! Crée ensuite ton propre moulage de fossile !

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Les petits labos du Musée Les fossiles

Jeudi 16 avril, de 15h à 16h30

Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans .

86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr

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English :

Slip into the shoes of a paleontologist for a few hours and discover the secrets and stages of fossilization! Then create your own fossil cast!

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Museum labs Fossils

Thursday, April 16, 3pm to 4:30pm

Duo workshop for adults and children aged 7 to 12

L’événement Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme