Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière Lille
Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière Lille jeudi 16 avril 2026.
Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière
86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Glisse-toi dans la peau d’un.e paléontologue pendant quelques heures et découvre les secrets et les étapes de la fossilisation ! Crée ensuite ton propre moulage de fossile !
—–
Les petits labos du Musée Les fossiles
Jeudi 16 avril, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans
Glisse-toi dans la peau d’un.e paléontologue pendant quelques heures et découvre les secrets et les étapes de la fossilisation ! Crée ensuite ton propre moulage de fossile !
—–
Les petits labos du Musée Les fossiles
Jeudi 16 avril, de 15h à 16h30
Atelier duo Adulte Enfant de 7 ans à 12 ans .
86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Slip into the shoes of a paleontologist for a few hours and discover the secrets and stages of fossilization! Then create your own fossil cast!
—–
Museum labs Fossils
Thursday, April 16, 3pm to 4:30pm
Duo workshop for adults and children aged 7 to 12
L’événement Les petits labos du Musée Les fossiles à la Pouponnière Lille a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme