Les petits lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque Le Pin

Informations pratiques

Le Pin

Les petits lecteurs – Biblio’fil

Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-12-09 10:45:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14 2026-12-09

« Les petits lecteurs » est une heure du conte ouvert à tous les enfants jusqu’à 10 ans.

Plumes et cie.

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Sur inscription au 02 40 97 37 26, en ligne ou directement à la bibliothèque. .

Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.lepin@pays-ancenis.com

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English :

« Les petits lecteurs » is a storytime session open to all children up to age 10.

L’événement Les petits lecteurs – Biblio’fil Le Pin a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis