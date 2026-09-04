Les petits lecteurs – Biblio’fil Bibliothèque Le Pin
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque · Le Pin
Informations pratiques
Le Pin
Les petits lecteurs – Biblio’fil
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-12-09 10:45:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-14 2026-12-09
« Les petits lecteurs » est une heure du conte ouvert à tous les enfants jusqu’à 10 ans.
Plumes et cie.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Sur inscription au 02 40 97 37 26, en ligne ou directement à la bibliothèque. .
Bibliothèque 11 Rue du Sapin Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.lepin@pays-ancenis.com
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English :
« Les petits lecteurs » is a storytime session open to all children up to age 10.
L’événement Les petits lecteurs – Biblio’fil Le Pin a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis