Les petits Lus Lectures de Noël Nérac

Les petits Lus Lectures de Noël Nérac samedi 20 décembre 2025.

Les petits Lus Lectures de Noël

Zone industrielle Labarre Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Plongez dans la magie de Noël avec « Les Contes de la Malle Enchantée », des lectures vivantes proposées par les conteurs Alias Myke et Agnès Le Part.

À travers le simple jeu des voix et quelques objets sortis d’une malle mystérieuse, ils font voyager les enfants de 3 à 10 ans dans des univers pleins de tendresse, de fantaisie et de poésie.

Des histoires pour rêver… et s’émerveiller ensemble, au cœur de l’hiver.

Sur réservation / Tarif unique pour les enfants et parents 6e .

Zone industrielle Labarre Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English : Les petits Lus Lectures de Noël

German : Les petits Lus Lectures de Noël

Italiano :

Espanol : Les petits Lus Lectures de Noël

L’événement Les petits Lus Lectures de Noël Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret