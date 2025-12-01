Les petits Lus Lectures de Noël Nérac
Zone industrielle Labarre Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Plongez dans la magie de Noël avec « Les Contes de la Malle Enchantée », des lectures vivantes proposées par les conteurs Alias Myke et Agnès Le Part.
À travers le simple jeu des voix et quelques objets sortis d’une malle mystérieuse, ils font voyager les enfants de 3 à 10 ans dans des univers pleins de tendresse, de fantaisie et de poésie.
Des histoires pour rêver… et s’émerveiller ensemble, au cœur de l’hiver.
Sur réservation / Tarif unique pour les enfants et parents 6e .
Zone industrielle Labarre Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88
