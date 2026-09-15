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AGENDA · Audincourt

Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Ancienne Chapelle Audincourt

mardi 20 octobre 2026 · Ancienne Chapelle · Audincourt

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Ancienne Chapelle
Adresse
3B Rue des Écoles
Ville
25400 Audincourt
Département
Doubs
Tarif

Audincourt

Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine

Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Dans le cadre du festival Fernand Léger, les enfants sont invités à découvrir les magnifiques vitraux imaginés par l’artiste Jean Bazaine pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt.

Après cette découverte, place à la créativité : chacun pourra réaliser son propre petit vitrail en s’inspirant des œuvres de l’artiste.

Une activité ludique et artistique pour éveiller les enfants à l’art contemporain et au patrimoine local.

À partir de 6 ans.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE   .

Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

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English : Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine

L’événement Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Audincourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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