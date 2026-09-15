Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Ancienne Chapelle Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine

Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Dans le cadre du festival Fernand Léger, les enfants sont invités à découvrir les magnifiques vitraux imaginés par l’artiste Jean Bazaine pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt.

Après cette découverte, place à la créativité : chacun pourra réaliser son propre petit vitrail en s’inspirant des œuvres de l’artiste.

Une activité ludique et artistique pour éveiller les enfants à l’art contemporain et au patrimoine local.

À partir de 6 ans.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine

L’événement Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Audincourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD