Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Ancienne Chapelle Audincourt
mardi 20 octobre 2026 · Ancienne Chapelle · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine
Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Dans le cadre du festival Fernand Léger, les enfants sont invités à découvrir les magnifiques vitraux imaginés par l’artiste Jean Bazaine pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt.
Après cette découverte, place à la créativité : chacun pourra réaliser son propre petit vitrail en s’inspirant des œuvres de l’artiste.
Une activité ludique et artistique pour éveiller les enfants à l’art contemporain et au patrimoine local.
À partir de 6 ans.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Ancienne Chapelle 3B Rue des Écoles Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine
L’événement Les petits maîtres du vitrail : un atelier autour de Jean Bazaine Audincourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Audincourt (Doubs)
- Journées Européennes du Patrimoine au Centre d’art d’Audincourt Audincourt 15 septembre 2026
- La collection Patt au centre d’art d’Audincourt, Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot, Audincourt 18 septembre 2026
- Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt La Filature Audincourt 19 septembre 2026
- Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine Eglise du Sacré-Coeur Audincourt 19 septembre 2026
- LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Ferme du ruisseau Audincourt 3 octobre 2026