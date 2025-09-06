Les petits marchés de producteurs locaux Village Arrens-Marsous

Tous les samedis de l’année (hors juillet/août), les producteurs du Val d’Azun vous donnent rendez-vous au cœur du village ! Sur ce petit marché, les produits du Val d’Azun sont mis en lumière, de quoi consommer au plus près des producteurs !

English :

Every Saturday of the year (except July/August), Val d’Azun producers welcome you to the heart of the village! This small market showcases products from the Val d’Azun, so you can shop close to the producers!

German :

Jeden Samstag im Jahr (außer im Juli/August) treffen Sie die Erzeuger des Val d’Azun im Herzen des Dorfes! Auf diesem kleinen Markt werden die Produkte des Val d’Azun ins rechte Licht gerückt, so dass Sie ganz nah an den Erzeugern konsumieren können!

Italiano :

Ogni sabato dell’anno (tranne luglio/agosto), i produttori della Val d’Azun vi danno appuntamento nel cuore del paese! Questo piccolo mercato mette in mostra i prodotti della Val d’Azun, in modo che possiate acquistare il più vicino possibile ai produttori!

Espanol :

Todos los sábados del año (excepto en julio y agosto), los productores del Valle de Azun se reúnen con usted en el corazón del pueblo Este pequeño mercado presenta los productos del Valle de Azun para que pueda comprar lo más cerca posible de los productores

