LES PETITS MARDIS BIODIVERSITÉ, UN BIEN COMMUN Vialas

LES PETITS MARDIS BIODIVERSITÉ, UN BIEN COMMUN Vialas mardi 15 juillet 2025.

LES PETITS MARDIS BIODIVERSITÉ, UN BIEN COMMUN

maison du temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Dans le cadres des petits mardis de Vialas, venez participer à une rencontre sur le thème « Biodiversité, un bien commun, un atout, un combat » avec F. Fouchier (conservatoire littoral)

Dans le cadres des petits mardis de Vialas, venez participer à une rencontre sur le thème « Biodiversité, un bien commun, un atout, un combat » avec F. Fouchier (conservatoire littoral) .

maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

As part of the « petits mardis de Vialas » program, come and take part in a meeting on the theme of « Biodiversity, a common good, an asset, a battle » with F. Fouchier (Conservatoire littoral)

German :

Im Rahmen der kleinen Dienstage in Vialas nehmen Sie an einem Treffen zum Thema « Biodiversität, ein Gemeingut, ein Trumpf, ein Kampf » mit F. Fouchier (Küstenkonservatorium) teil

Italiano :

Nell’ambito dei piccoli martedì di Vialas, partecipate all’incontro sul tema « La biodiversità, un bene comune, una risorsa, una battaglia » con F. Fouchier (Conservatorio costiero)

Espanol :

En el marco de los pequeños martes de Vialas, venga a participar en un encuentro sobre el tema « La biodiversidad, un bien común, una ventaja, una batalla » con F. Fouchier (conservatorio del litoral)

L’événement LES PETITS MARDIS BIODIVERSITÉ, UN BIEN COMMUN Vialas a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère