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Les petits mercredis bilingues Le Moulin d’Eymet Eymet

mercredi 23 septembre 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet

Les petits mercredis bilingues Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Moulin d'Eymet
Adresse
2 Quai de la Navigation
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Les petits mercredis bilingues

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Paola (de France) et Sammy (d’Angleterre) concoctent pour vos enfants de 6 à 11 ans contes et jeux dans lesquels le Français et l’Anglais se mélangent.

Leur mission : stimuler l’imagination de vos kids et leur apprendre les langues tout en s’amusant !   .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35  lemoulindeymet@gmail.com

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English : Les petits mercredis bilingues

L’événement Les petits mercredis bilingues Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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