Les petits mercredis bilingues Le Moulin d’Eymet Eymet
mercredi 23 septembre 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Les petits mercredis bilingues
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Paola (de France) et Sammy (d’Angleterre) concoctent pour vos enfants de 6 à 11 ans contes et jeux dans lesquels le Français et l’Anglais se mélangent.
Leur mission : stimuler l’imagination de vos kids et leur apprendre les langues tout en s’amusant ! .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Les petits mercredis bilingues
L’événement Les petits mercredis bilingues Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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