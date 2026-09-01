Les petits mercredis bilingues Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Les petits mercredis bilingues

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Paola (de France) et Sammy (d’Angleterre) concoctent pour vos enfants de 6 à 11 ans contes et jeux dans lesquels le Français et l’Anglais se mélangent.

Leur mission : stimuler l’imagination de vos kids et leur apprendre les langues tout en s’amusant ! .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Les petits mercredis bilingues

L’événement Les petits mercredis bilingues Eymet a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides