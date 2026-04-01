Escales

LES PETITS MOYENS

39 avenue Bernard de Scalis Escales Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les petits moyens , comédie emblématique d’Eugène Labiche.

Une soirée pleine de rires, de quiproquos et de rebondissements, où chaque réplique fuse, chaque situation dérape, pour le plus grand bonheur du public !

Mise en scène Jean Galabru, fils du comédien Michel Galabru

Avec Jean Galabru, Philippe Sablayrolles, Anne Filhol, Nathalie Berger et Maxime Escoï

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39 avenue Bernard de Scalis Escales 11200 Aude Occitanie +33 6 09 76 45 09 earl-escoi@orange.fr

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English :

Les petits moyens , Eugène Labiche’s iconic comedy.

An evening full of laughter, misunderstandings and twists, where every line and every situation goes off the rails, to the delight of the audience!

Directed by Jean Galabru, son of actor Michel Galabru

Starring Jean Galabru, Philippe Sablayrolles, Anne Filhol, Nathalie Berger and Maxime Escoï

L’événement LES PETITS MOYENS Escales a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT