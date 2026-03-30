Les petits pas d’Arrauntz Salle Aldacourrou Ustaritz
Les petits pas d’Arrauntz Salle Aldacourrou Ustaritz dimanche 26 avril 2026.
Les petits pas d’Arrauntz
Salle Aldacourrou Chemin Perulenea Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Une marche 5km ou course à pied de 10 km sur inscription. .
Salle Aldacourrou Chemin Perulenea Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les petits pas d’Arrauntz
L’événement Les petits pas d’Arrauntz Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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