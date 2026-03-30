Les petits pas d’Arrauntz Salle Aldacourrou Ustaritz

Les petits pas d’Arrauntz

Salle Aldacourrou Chemin Perulenea Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une marche 5km ou course à pied de 10 km sur inscription. .

Salle Aldacourrou Chemin Perulenea Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Les petits pas d’Arrauntz

L’événement Les petits pas d’Arrauntz Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque