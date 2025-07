Les petits pas d’Emma Bosc-Mesnil

Atelier (1h30) pour les enfants à partir de 8 mois, durant cet atelier ils pourront découvrir avec leurs mains, leurs pieds, leurs yeux et leur nez. Découverte des animaux présents sur la ferme, nourrissage, séance brossage et surtout séance de câlins !

Découverte des céréales et différents fourrages produits sur la ferme sous forme de jeux.

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

English : Les petits pas d’Emma

Workshop (1h30) for children aged 8 months and over. During this workshop, children can discover animals with their hands, feet, eyes and noses. Discover the animals on the farm, feed them, brush them and cuddle them!

Discover the cereals and different forages produced on the farm through games.

German :

Workshop (1,5 Stunden) für Kinder ab 8 Monaten. Während dieses Workshops können sie mit ihren Händen, Füßen, Augen und ihrer Nase entdecken. Entdecken Sie die Tiere auf dem Bauernhof, füttern, putzen und vor allem kuscheln Sie mit ihnen!

Entdeckung von Getreide und verschiedenen Futtermitteln, die auf dem Bauernhof produziert werden, in Form von Spielen.

Italiano :

Laboratorio (1h30) per bambini a partire dagli 8 mesi, durante il quale i bambini potranno scoprire gli animali usando mani, piedi, occhi e naso. Scoprite gli animali della fattoria, dategli da mangiare, spazzolateli e coccolateli!

Impareranno a conoscere i cereali e i foraggi prodotti in fattoria attraverso dei giochi.

Espanol :

Taller (1h30) para niños a partir de 8 meses. Durante este taller, los niños podrán descubrir animales utilizando sus manos, pies, ojos y nariz. Descubra los animales de la granja, aliméntelos, cepíllelos y acarícielos

Conozca los cereales y forrajes que se producen en la granja a través de juegos.

