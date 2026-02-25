Les petits pas d’Emma Bosc-Mesnil

Les petits pas d’Emma

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 11:30:00

2026-03-15

Atelier (1h30) pour les enfants à partir de 8 mois, durant cet atelier ils pourront découvrir avec leurs mains, leurs pieds, leurs yeux et leur nez. Découverte des animaux présents sur la ferme, nourrissage, séance brossage et surtout séance de câlins !

Découverte des céréales et différents fourrages produits sur la ferme sous forme de jeux. .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

