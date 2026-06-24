Les Petits Pieds dans les Grands spectacle de fin d’année des ateliers Bettancourt-la-Ferrée samedi 4 juillet 2026.

Bettancourt-la-Ferrée

Les Petits Pieds dans les Grands spectacle de fin d’année des ateliers

Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

La compagnie Entrelacs et Bocage présente:

Les Petits Pieds dans les Grands spectacle de fin d’année des ateliers

Samedi 4 Juillet à 19h au Complexe Jean Jaurès à Bettancourt la Ferrée.

les enfants de l’atelier théâtre du CLub Léo Lagrange présentent leur dernier spectacle de l’année, avec un programme très complet: de la poésie, de la gourmandise, une leçon de code de la route, une vache plutôt bizarre et une photo de classe qui part un peu dans tous les sens…

Conception et mise en scène: Gilles Richalet

Avec la troupe des enfants du club Léo Lagrange: AMbre Babeau, Assia et Soumaya Benaïssa, Eden Coddavela et Tom Thiébaut

Tarif unique 5€ Gratuit 6ans

Réservation 06 87 37 21 30 prévente: entrelacs.festik.net

Production: entrelacs et bocage 15 rue des Aulnées 52290 Humbécourt .

Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 37 21 30

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English :

L’événement Les Petits Pieds dans les Grands spectacle de fin d’année des ateliers Bettancourt-la-Ferrée a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne