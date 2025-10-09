Les petits riens Châteauroux

Les petits riens

Pourquoi et comment des rencontres naissent-elles entre deux personnes ? Que fait chacun de ces liens à l’autre ? La chorégraphe Cécilia S. interroge tous ces petits riens qui nous relient et nous ouvrent les uns aux autres, ces détails de la vie qui attirent et retiennent notre attention.

Les Petits Riens, c’est d’abord une danse libre construite à partir des jardins secrets et des journaux intimes des danseuses et danseurs. Des petits bouts d’histoires agencés les uns aux autres pour n’en construire qu’une seule, des extraits de vie échangés puis offerts au public en solitaire, en duo, en trio ou en quatuor.

Les Petits Riens, c’est aussi et surtout, une pièce introspective, qui évoque avec élégance, un brin de mélancolie mais aussi beaucoup de fantaisie, une enfance solitaire qui a trouvé dans la danse l’expression de sa relation à l’autre, l’expression de sa vie tout simplement. 7 .

English :

Why and how do two people come together? What does each of these links do to the other? Choreographer Cécilia S. questions the little things that connect us and open us up to each other, the details of life that attract and hold our attention.

German :

Warum und wie entstehen Begegnungen zwischen zwei Menschen? Was macht jede dieser Verbindungen mit der anderen? Die Choreografin Cécilia S. fragt nach den kleinen Dingen, die uns miteinander verbinden und uns füreinander öffnen, nach den Details des Lebens, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Italiano :

Perché e come si uniscono due persone? Cosa fa ognuno di questi legami all’altro? La coreografa Cécilia S. esplora le piccole cose che ci legano e ci aprono all’altro, i dettagli della vita che attirano e trattengono la nostra attenzione.

Espanol :

¿Por qué y cómo se unen dos personas? ¿Qué hace cada uno de estos vínculos con el otro? La coreógrafa Cécilia S. explora las pequeñas cosas que nos conectan y nos abren al otro, los detalles de la vida que atraen y mantienen nuestra atención.

