Les petits riens (qui font les grands touts) L’Electron Libre Nyons

Les petits riens (qui font les grands touts) L’Electron Libre Nyons dimanche 1 février 2026.

Les petits riens (qui font les grands touts)

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier, ZAC des Laurons Nyons Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Compagnie RêVOLT
Équipe artistique Chant Camille Pasquier Jeu Maxence Descamps
Metteur en scène Eva Mifsud
Auteur Camille Pasquier et Maxence Descamps
Durée 1h20
  .

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier, ZAC des Laurons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Company RêVOLT
Artistic team: Singing Camille Pasquier Acting: Maxence Descamps
Director Eva Mifsud
Author Camille Pasquier and Maxence Descamps
Running time 1h20

L’événement Les petits riens (qui font les grands touts) Nyons a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale