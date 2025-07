Les petits secrets de Nantes – Visite guidée Nantes

Les petits secrets de Nantes – Visite guidée Nantes samedi 26 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-26 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. L’adage dit souvent que « le diable est dans le détail »…Ici les détails deviennent diablement bavards ! Évocation de personnages célèbres tels que Jules Verne ou la Duchesse de Berry, anecdotes ou faits d’histoire rocambolesques, pépites architecturales ou trésors méconnus : la visite sera source inépuisable de connaissances sur la ville. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Centre-ville Nantes 44000