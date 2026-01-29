Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés

Laurine vous invite à la suivre dans le dédale de ses rues anciennes, à la découverte des petits secrets qui ont marqué ce coin du 6eme arrondissement à travers les siècles. Entre les petites boutiques et galeries d’art, les cafés littéraires où se donnaient rendez-vous les grands écrivains et intellectuels du XVIIIe siècle, les églises aux trésors exceptionnels et les vestiges d’un passé médiéval… les bâtiments sont chargés d’histoire mais aussi de mystères et de scandales dont vous vous délecterez !

Une balade surprenante au cœur de l’un des quartiers les plus anciens de Paris.

Le charme de Saint-Germain-des-Prés, quartier emblématique de la capitale, envoûte Parisiens et touristes du monde entier en quête d’authenticité.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 16h15

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 22 février 2026

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes.

https://www.sous-les-paves.com/produit/les-petits-secrets-de-saint-germain-des-pres/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr



