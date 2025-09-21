Les petits secrets d’une église rurale Église Sainte-Madeleine La Madeleine-Villefrouin

L’église de La Madeleine-Villefrouin, la plus petite commune de Loir-et-Cher, ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine 2025. Elle s’est fait refaire une beauté en 2024, avec la création d’un vitrail en remplacement d’une vitre disgracieuse. Visites guidées par le maire, dimanche à 15 h et 16 h 30.

Église Sainte-Madeleine 1 Chemin de l’église, 41370 La Madeleine-Villefrouin La Madeleine-Villefrouin 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 30 81 https://www.intramuros.org/lamadeleinevillefrouin La chapelle a été dédiée à Sainte Madeleine au XVIe siècle. Elle dépendait alors de l’Abbaye de Marmoutier, près de Tours, célèbre et puissante de par l’importance de ses possessions. L’église fut fort dépouillée à la Révolution. Aujourd’hui, on y célèbre la messe une fois par an autour de la Sainte Madeleine (22 juillet). En 1982, l’église a subi d’importants travaux de restauration qui s’avéraient cruciaux. L’intérieur de cet édifice, composé d’une nef simple lambrissée et du chœur, est de plan rectangulaire couvert d’un lambris en plâtre. En entrant, on y découvre deux enfeux en arc surbaissé du XVIIe siècle. Dans le chœur, sont situées de curieuses stalles, dont les sièges se relevant se ferment à l’aide d’une serrure et laissent apparaître une barre munie de gros clous ! Selon l’histoire locale, ce procédé aurait eu pour but d’empêcher les résidents d’une ancienne léproserie proche de venir s’asseoir sur les stalles et ainsi de limiter la contagion. Près du chœur toujours, située sur l’entablement de la porte de la sacristie, se trouve une sculpture de style naïf représentant une tête humaine. La toile représentant Sainte Madeleine renonçant aux vanités du Monde a été peinte par l’école Charles Le Brun vers 1680. Il est enfin à noter un magnifique banc d’œuvre du XVIIe siècle, endroit où siégeaient les marguilliers (membres du conseil d’une église paroissiale) ainsi que les fonds baptismaux en pierre.

Une célèbre foire aux laines se tenait jusqu’en 1862. Près de 200 exposants étaient répartis sur toute la parcelle devant l’église. Parking du cimetière et le long du chemin

