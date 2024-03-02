Les Petits Singuliers + Atelier Ciné-Philo Cinéma La Lanterne Bègles

Les Petits Singuliers + Atelier Ciné-Philo Cinéma La Lanterne Bègles samedi 2 mars 2024.

Les Petits Singuliers + Atelier Ciné-Philo Samedi 2 mars 2024, 14h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T14:30:00 – 2024-03-02T16:00:00

Fin : 2024-03-02T14:30:00 – 2024-03-02T16:00:00

Le film

Un programme de 4 courts métrages qui célèbre la singularité à travers des personnages uniques et captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d’acceptation et d’empathie.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Après la séance, exploration des thématiques de chaque film avec les Araignées Philosophes. cinéma bègles