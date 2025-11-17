Les Petits Suisses invitent Elisa Lécuyer en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les Petits Suisses invitent Elisa Lécuyer en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 17 novembre 2025.

A l’occasion de leur venue à Paris, ils donneront un concert spécial en hommage à Frank Sinatra, en collaboration avec la chanteuse Elisa Lecuyer dans une formule aux sonorités acoustiques. Ne manquez pas ce répertoire spécialement taillé pour le quartet !

Elisa Lécuyer : voix

Rémi Peleyras : guitare

Arthur Anelli : guitare

Jérémie Fabre : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Hommage à Frank Sinatra — Les Petits Suisses, un trio de jazz manouche basé entre Montpellier et Sète. Nos trois amis sont réunis par l’amour du swing et des rencontres musicales.

Le lundi 17 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le lundi 17 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-17T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-17T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-17T19:30:00+02:00_2025-11-17T20:30:00+02:00;2025-11-17T21:30:00+02:00_2025-11-17T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/