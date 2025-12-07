Les Petits Talents de Noël Thann
Les Petits Talents de Noël Thann dimanche 7 décembre 2025.
Les Petits Talents de Noël
Place de Lattre de Tassigny Thann Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 14:30:00
2025-12-07
15h spectacle des Majorettes de Burnhaupt-le-Haut sur le thème de Noël concours de chants de Noël pour les 5-13 ans une robe et un diadème offerts à chaque candidate !
Un riche programme vous attend lors de ce concours enfants de chants de Noël. .
Place de Lattre de Tassigny Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 17 10 01
English :
3pm: Christmas-themed show by the Burnhaupt-le-Haut Majorettes carol singing competition for 5-13 year-olds each contestant receives a dress and tiara!
German :
15 Uhr: Aufführung der Majoretten von Burnhaupt-le-Haut zum Thema Weihnachten Weihnachtslieder-Wettbewerb für 5-13-Jährige jeder Kandidatin wird ein Kleid und ein Diadem geschenkt!
Italiano :
ore 15.00: esibizione delle Majorettes di Burnhaupt-le-Haut sul tema del Natale gara di canto per bambini dai 5 ai 13 anni un vestito e un diadema per ogni concorrente!
Espanol :
15.00 h: actuación de las Majorettes de Burnhaupt-le-Haut sobre el tema de la Navidad concurso de villancicos para niños de 5 a 13 años ¡un vestido y una diadema para cada concursante!
